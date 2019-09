Scomparsi Piacenza, nuovo sopralluogo nella casa di Sebastiani

A otto giorni di distanza dalla scomparsa di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani a Piacenza, i carabinieri del Ris di Parma compiranno un nuovo sopralluogo nell'abitazione dell'uomo, indagato per omicidio e occultamento di cadavere. I militari cercheranno tracce di sangue nell'appartamento e analizzeranno tracce di combustione nel pollaio. L'uomo, secondo alcuni, potrebbe essere armato con arco o balestra, ma di questo al momento non ci sono prove.

Intanto, dato che Sebastiani è ricercato per omicidio e potrebbe essere armato, da domenica mattina sono state sospese temporaneamente le battute di volontari, protezione civile, vigili del fuoco e soccorso alpino: sul campo restano impegnate solo le forze dell'ordine, coordinate dai carabinieri, che sono le uniche in grado di affrontare l'uomo nel caso venisse ritrovato.



Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani sono stati visti insieme per l'ultima volta il 25 agosto in una trattoria. Elisa, che l'uomo considerava la sua fidanzata, ma che a quanto pare non ricambiava i sentimenti, da quel momento è svanita, il suo cellulare spento. Lui invece è stato visto altre volte nel corso della giornata e ripreso da telecamere di sorveglianza di un distributore, mentre faceva benzina. Poi anche l'uomo, che lavora come tornitore, è scomparso, dopo essere stato avvistato mentre camminava con uno zaino sulle spalle, diretto verso i boschi della zona, luoghi che conosce bene e che frequenta da anni.