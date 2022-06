Schianto frontale in auto nel Bolognese, muore una donna di 27 anni

Una donna di 27 anni è morta in un incidente stradale in provincia di Bologna, tra Casalfiumanese e Borgo Tossignano.

L'utilitaria su cui viaggiava la giovane, Sara Cipriano, si è scontrata con un furgone di frutta. Dopo l'impatto frontale l'auto è finita in un fossato sul lato sinistro della strada. Sono subito arrivati i soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.