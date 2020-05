Scarcerato e subito multato: ex delle Bestie di Satana viola le disposizioni anti-Covid

Uscito dal carcere da pochi giorni, dopo 16 anni di reclusione, è stato multato per aver violato le norme del Dpcm sull'emergenza sanitaria per coronavirus. Andrea Volpe, 45 anni, ex appartenente alle Bestie di Satana, è stato sorpreso nei giorni scorsi dalla guardia di finanza mentre camminava senza un valido motivo lontano da casa, in provincia di Ferrara. Qui vive dopo la scarcerazione dal penitenziario ferrarese. Lo riporta Il Resto del Carlino e la notizia trova conferme in ambienti investigativi.