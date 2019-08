Rogo capannone a Faenza, pompieri: serviranno ore per domare fiamme

Non è ancora spento l'incendio divampato nella notte in uno stabilimento di logistica di Faenza, nel Ravennate. Le operazioni dei vigili del fuoco proseguiranno a oltranza. Giovanni Malpezzi, sindaco di Faenza, spiega che "sta ancora bruciando materiale plastico, gomma, in misura importante". Alla popolazione si raccomanda, per i prossimi giorni, di lavare accuratamente frutta e verdura.