Rimini, tenuta prigioniera per una notte e violentata: due indagati

Sarebbe stata violentata ripetutamente, picchiata e minacciata di morte con un'accetta. E' accaduto in un ex camping a Viserbella (Rimini), dove due romeni di 53 e 34 anni avrebbero tenuto prigioniera una donna ucraina di 50 anni per una notte. L'intervento delle volanti, allertate da una segnalazione, ha posto fine all'incubo per la donna, portata in ospedale. I due sono indagati a piede libero per violenza sessuale, lesioni personali e minacce.