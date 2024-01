Rimini, picchia la moglie perché non indossa il velo: marocchino indagato

Picchiava la moglie perché si rifiutava di indossare il velo islamico, oltre a costringerla sotto minaccia ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà: per questo motivo un cittadino marocchino di 56 anni è indagato dalla Procura di Rimini per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti in famiglia.

L'indagine dei carabinieri di Novafeltria era partita dalla segnalazione del pronto soccorso dove la donna era arrivata con una ferita sospetta alla mano. Le verifiche dei militari dell'Arma hanno poi confermato i comportamenti aggressivi messi in atto dal 56enne.