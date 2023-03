Rimini, molestie alle commesse: chiesti 6 anni per il titolare del negozio

La Procura di Rimini ha chiesto la condanna a sei anni di reclusione per violenza sessuale e lesioni nei confronti del titolare di un negozio.

L'imprenditore, un 55enne originario di Napoli, è a processo con l'accusa di aver molestato le sue commesse. Il sostituto procuratore, Davide Ercolani, ha formulato la richiesta di reclusione nei confronti dell'uomo, finito agli arresti domiciliari in seguito alle denunce presentate nel 2020 dalle commesse del suo negozio a Rimini. "Se vuoi che ti rinnovi il contratto vieni in bagno come", diceva alle presunte vittime. Tre le ragazze che l'hanno denunciato per fatti analoghi. La sentenza è attesa per il 6 luglio.