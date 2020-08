Rimini, l'ultimo "saluto" di nonna Irma: sul manifesto funebre la foto con il dito medio alzato 

Si dice che nessuno muoia davvero finché vive nella memoria di chi resta in vita. Di sicuro gli abitanti di Sapadarolo, in provincia di Rimini, non dimenticheranno facilmente Irma Filomena Nanni, 84enne scomparsa il 18 agosto scorso. Il motivo è da ricercare nel manifesto funebre della donna: sulla fotografia, scelta dai familiari, Irma è ritratta mentre mostra sorridente il dito medio alzato. L'immagine è stata resa pubblica dalla pagina Facebook "I Matti di Rimini", generando migliaia di like e centinaia di commenti di stima.