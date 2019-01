Rimini, andava a prostitute ogni sera: multa da mille euro per un 85enne

Un uomo di 85 anni è stato multato per mille euro dopo essere stato "pizzicato" assieme a una prostituta sul lungomare di Rimini. Grazie ad appostamenti e indagini, la polizia aveva scoperto che l'anziano era un assiduo frequentatore delle "lucciole" riminesi e che, per incontrarle, partiva ogni sera dal Pesarese. Interrogato dagli agenti, l'uomo ha ammesso tutto e si è limitato a commentare: "Per un pensionato come me è una bella cifra".