Reggio Emilia, stalking a ex dal carcere: denunciato dai carabinieri

Malgrado fosse in carcere per violenze commesse ai danni della madre, aveva cominciato a molestare la sua ex compagna con una serie di infinite telefonate dal contenuto minaccioso. Per questo motivo un uomo, quarantenne salernitano residente a Montecchio Emilia, è stato denunciato alla Procura reggiana dai carabinieri di Gattatico, a cui la vittima si è rivolta, per i reati di minaccia e atti persecutori.