Reggio Emilia, ragazza di 19 anni muore per una meningite

Una ragazza di 19 anni è morta all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove era ricoverata da sabato in condizioni gravissime per le conseguenze di sepsi da meningococco. Per precauzione il servizio di Igiene pubblica e la direzione sanitaria Ausl sono intervenuti "tempestivamente" e hanno predisposto le misure di profilassi ai contatti stretti.