Reggio Emilia, operaio cade da otto metri d'altezza: morto sul colpo

Un operaio di 62 anni è morto cadendo da otto metri di altezza mentre stava eseguendo alcuni lavori sull'impianto elettrico di un capannone. E' successo in un'azienda di Poviglio, in provincia di Reggio Emilia, dove stava lavorando per conto di una ditta esterna. L'uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Stando alla ricostruzione, l'operaio si trovava nel cestello di un carro ponte quando è precipitato al suolo.