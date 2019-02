Reggio Emilia, nasconde la madre morta per avere la pensione e poi si spara

Ha nascosto per mesi il corpo della madre 81enne morta in casa e continuato a percepire la sua pensione . E' la scoperta fatta dai carabinieri di Cadelbosco Sopra ( Reggio Emilia ) che, entrati nell'appartamento, hanno trovato anche il cadavere del 59enne, disoccupato. L'uomo si era ucciso con un colpo di pistola da diversi giorni. La donna, invece, si trovava nel suo letto in stato di mummificazione.

L'anziana potrebbe essere deceduta in estate per cause naturali. I vicini di casa in questi mesi avrebbero fatto domande al figlio, insospettiti dal non vedere la pensionata che era in condizioni di salute già critiche. Lui raccontava però che la madre era ospite di un'amica, nel Modenese.



I carabinieri che, assieme ai vigili del fuoco, hanno fatto irruzione nell'abitazione, si sono trovati i corpi senza vita di madre e figlio. L'uomo era morto nel letto di camera sua - presumibilmente da domenica - dopo essersi sparato con una pistola, regolarmente detenuta. Accanto a lui anche il cane, ucciso nello stesso modo. Nell'altra camera da letto c'era il corpo della donna.