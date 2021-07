ansa

Una donna reggiana, che necessitava di un apparecchio correttivo ai denti, è incappata in una truffa che le è costata non solo 12mila euro, ma anche un'artrosi permanente alla bocca perché le sono stati estratti 5 molari sani. Per questo i carabinieri hanno denunciato per truffa e lesioni personali due odontoiatri bolognesi e per esercizio abusivo della professione un finto dentista, che in realtà era il titolare di un'azienda che vende apparecchi.