Reggio Emilia, abusa di 16enne in cambio di soldi e droga: arrestato

Avrebbe avuto rapporti sessuali con un ragazzo di 16 anni, in cambio di soldi, pacchetti di sigarette e passaggi per comprare droga, fornendogli anche il denaro per acquistarla. Per questo motivo un 60enne del Reggiano è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo è finito in carcere con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico, pornografia e prostituzione minorile e di adescamento di minori.