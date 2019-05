Ravenna, ufficiale accoltellato durante prove parata 2 giugno

Un capitano di vascello della Guardia Costiera è stato accoltellato durante le prove delle celebrazioni della Festa della Repubblica a Ravenna. La donna responsabile dell'aggressione è una moldava sui 40 anni, a quanto pare con problemi psichici, ed è stata subito fermata. E' intervenuto il 118 che ha portato il ferito, 42 anni, in ospedale, per accertamenti e poi è stato dimesso in tarda mattinata.