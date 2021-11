Ravenna, dopo ex infermiera Poggiali assolti primario e caposala

IPA

La Corte di assise di Ravenna ha assolto Giuseppe Re e Cinzia Castellani, primario e caposala all'ospedale di Lugo dove lavorava Daniela Poggiali, l'ex infermiera assolta nell'appello ter dall'accusa di aver ucciso la paziente 78enne Rosa Calderoni. Re e Castellani rispondevano di omicidio volontario con dolo eventuale: secondo la Procura ravennate non avevano adottato tutte le misure in loro potere per scongiurare il decesso.