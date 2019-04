Prostituta trovata morta in un canale a Modena, un fermato

E' stato fermato il presunto responsabile dell'omicidio della donna, trovata cadavere domenica mattina a Modena in un fosso, in stradello Toni, nella frazione di Albareto. Leopoldo Salici, 41 anni, si è costituito nel tardo pomeriggio nella caserma dei carabinieri e poi è stato interrogato dal pm Angela Sighicelli. La vittima, Benedita San, 40 anni, prostituta nigeriana, sarebbe stata uccisa a sprangate.

L'omicidio potrebbe essere avvenuto a seguito di una lite per un rapporto non consumato, o non gradito.