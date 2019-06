Piacenza, travolti da un'auto fuori dalla discoteca: morti due ventenni | Arrestata donna alla guida, era ubriaca

L'incidente è avvenuto intorno alle 3 sulla Statale 45. Poco dopo, sono accorsi diversi amici delle vittime, usciti dal locale non appena si sono accorti della tragedia. La strada è stata chiusa al traffico.



La ragazza di 30 anni che, secondo la Polstrada, era alla guida della Renault Twingo che alle 4 ha travolto e ucciso i due giovani, è stata arrestata per omicidio stradale plurimo. Dagli accertamenti al pronto soccorso, dove è stata trasportata in stato di shock, è risultato che nel sangue aveva un tasso alcolico di 2,44 grammi per litro, cinque volte oltre il limite. Proseguono gli accertamenti: alcuni testimoni hanno riferito che a bordo c'era un'altra persona, scappata.