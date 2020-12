Piacenza, travolge in auto due sorelle uccidendone una: positivo all'alcoltest

carabinieri

E' risultato positivo all'alcol l'uomo che, sabato, a Ferrai di Vernasca (Piacenza) ha investito due sorelle, uccidendone una e ferendo in modo grave l'altro. Aveva un tasso alcolico di 1,6 grammi/litro, mentre il limite è 0,5. Il 35enne, operaio, non si era fermato ed è stato poi rintracciato dai carabinieri. ai quali avrebbe detto di essersi addormentato mentre era alla guida. E' stato portato in carcere.