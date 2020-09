Piacenza, non vogliono indossare la mascherina e picchiano i titolari del pub: "Mi hanno dato cinque punti di sutura"

I titolari di un pub di Piacenza sono stati aggrediti da tre ragazzi per aver chiesto di indossare la mascherina. A "Pomeriggio Cinque" sono stati gli stessi titolari del locale a raccontare l'accaduto: "Mi hanno dato cinque punti di sutura alla testa, mio figlio ha una prognosi di trenta giorni - dicono - sono entrati già abbastanza carichi, ci hanno chiesto tre birre e quando abbiamo chiesto loro di indossare la mascherina sono andati in escandescenze".



I tre, stando a quanto raccontano i titolari della birreria, avrebbero chiesto indietro i soldi per poi strapparli e lanciarli contro i gestori. A quel punto è intervenuto il figlio della coppia che li ha invitati ad andar fuori: "Da lì poi uno di loro ha iniziato a darmi delle pacche sulla schiena e mi inveiva contro, ho sbattuto la testa e sono svenuto. A quel punto hanno iniziato a spaccare tutto, tavoli e soldi, anche un cliente che è rimasto coinvolto nella colluttazione".