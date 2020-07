Piacenza, la compagna di Montella: "Estranea ad attività di spaccio"

Non ha risposto al Gip ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee Maria Luisa Cattaneo, la compagna compagna dell'appuntato Giuseppe Montella, ora ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta Odysseus e ritenuta complice in alcuni reati del militare. "E' molto provata e non si è sottoposta all'interrogatorio", ha detto l'avvocato aggiungendo: "ha chiarito i propri rapporti con il signor Montella e si è dichiarata estranea ad ogni attività di spaccio".