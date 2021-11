Parma, operaio di 20 anni muore schiacciato in un'azienda alimentare

ansa

Un operaio di 20 anni è morto in un incidente sul lavoro a Lesignano Bagni, un centro in provincia di Parma. Il giovane stava azionando alcuni macchinari in un'azienda alimentare quando sarebbe rimasto schiacciato da un'attrezzatura, che l'ha ucciso sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo dei medici del 118, subito arrivati per soccorrerlo. Sul caso indagano i carabinieri.