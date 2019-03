Parma, investita sulle strisce da un'auto pirata: grave una 50enne

Una donna di 50 anni è in gravissime condizioni in rianimazione all'ospedale Maggiore di Parma dopo essere stata investita da un'auto pirata mentre stava attraversando sulle strisce pedonale. L'investimento è avvenuto lungo viale Fratti, arteria della circonvallazione di Parma. Le videocamere di sorveglianza hanno immortalato la vettura, poi rintracciata dalla polizia municipale. Le indagini proseguono per stabilire chi fosse alla guida.