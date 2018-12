Parma, colpito da spray al peperoncino in una rissa: 21enne ferito

Brutta avventura per un ragazzo di 21 anni, finito in pronto soccorso a Parma dopo essere stato colpito al volto dal contenuto di una bomboletta allo spray al peperoncino. E' accaduto la scorsa notte in una nota discoteca di Noceto. Il giovane sarebbe rimasto coinvolto in una rissa fra alcuni clienti e uno avrebbe estratto dalla tasca la bomboletta spruzzandola sul pubblico e colpendo il 21enne. La prognosi è di otto giorni.