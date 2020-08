Parma, auto investe bimbo di 8 anni in bici: è grave

Un bimbo di otto anni è ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma per la gravi ferite riportate in un incidente avvenuto a Traversetolo, paese della provincia parmense. Il bambino era in sella alla sua bicicletta in una strada del centro del comune quando è stato investito in pieno da una vettura in transito. L'automobilista si è immediatamente fermato a soccorrerlo. Portato in ospedale, le sue condizioni sono apparse da subito gravi.