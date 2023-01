Parma, addetto della raccolta rifiuti travolto e ucciso da un'auto

A Parma, un addetto alla raccolta rifiuti è stato travolto e ucciso da un'auto mentre lavorava con il suo mezzo nella frazione Botteghino.

L'uomo, 59 anni, faceva parte di una cooperativa che prestava servizio per conto di Iren. Si trovava dietro il mezzo quando un veicolo lo ha investito e scagliato a diversi metri di distanza, finendo poi la sua corsa contro un palo della luce. Per l'operaio i soccorsi sono stati inutili. Il conducente della vettura è stato invece portato al Pronto soccorso per accertamenti.