Omicidio Ilenia Fabbri, una vicina di casa: “L’ex marito la picchiava”

"L'ex marito l’aveva sfruttata, poi picchiata quando stavano insieme". È la testimonianza di una vicina di casa di Ilenia Fabbri, la donna trovata sgozzata in casa sua a Faenza, nel Ravennate, lo scorso 6 febbraio. A "Pomeriggio Cinque" una vicina di casa della vittima spiega quello che era il rapporto tra la 46enne e l'ex marito.

"Lei voleva che i suoi diritti fossero riconosciuti", spiega l'intervistata. Ilenia per anni ha lavorato per l'ex marito, ma il suo lavoro non sarebbe stato mai retribuito e avrebbe vantato, nei confronti dell'ex, un credito di circa 100mila euro. "Lui ha mandato qualcuno e l'ha uccisa", continua la vicina di casa che racconta infine che Ilenia spesso si lamentava con le sue vicine che avrebbero più volte sentito le urla dei litigi tra Fabbri e l'ex marito.