'Ndrangheta in Emilia Romagna, nove arresti e raffica di perquisizioni

La polizia di Reggio Emilia e i carabinieri di Modena hanno arrestato nove persone nell'ambito di un'operazione contro i presunti affiliati alla 'ndrangheta. L'organizzazione criminale era specializzata, tra l'altro, nell'estorsione e nel trasferimento fraudolento di valori per favorire reati come riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita. Il blitz ha inoltre portato a 35 perquisizioni in diverse Regioni.