'Ndrangheta, 20 anni all'ex presidente del consiglio comunale di Piacenza

Ansa

Quarantuno condanne, le più alte a 20 anni per l'ex presidente del Consiglio comunale di Piacenza Giuseppe Caruso e per Salvatore Grande Aracri, figlio del boss Francesco e nipote di Nicolino. Le ha pronunciate a Bologna il gup Sandro Pecorella, concludendo in primo grado il processo in abbreviato sull'inchiesta di 'ndrangheta "Grimilde", con al centro le infiltrazioni a Brescello (Reggio Emilia), unico comune emiliano-romagnolo sciolto per mafia.