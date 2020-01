Morto bimbo di 5 anni caduto dalla finestra di casa nel Parmense

E' morto nel pomeriggio, attorno alle 14, il piccolo di 5 anni rimasto ferito domenica dopo essere precipitato per cinque metri dalla finestra della sua casa a Collecchio. Il cuore del piccolo ha smesso di battere nel reparto di rianimazione del Maggiore di Parma dove era stato ricoverato in condizioni disperate. I genitori del bambino hanno dato l'ok per l'espianto degli organi. Il bambino aveva riportato un gravissimo trauma cranico.