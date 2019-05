Modena, ragazza marocchina con il velo esclusa da una palestra: "Non iscrivo Batman o suore"

Indossava il velo e per questo è stata esclusa da una palestra privata . E' accaduto a Mirandola (Modena), dove a una giovane italiana di origine marocchina è stato negato l'ingresso nella struttura sportiva. "Il proprietario ha rifiutato la mia iscrizione - ha raccontato al sindaco la giovane, 28 anni, di professione interprete - perché mi vesto in modo poco occidentale. E ha aggiunto che lui non concede l'iscrizione a Batman o alle suore".

Il proprietario della palestra, ha raccontato la ragazza, "ha concluso dicendo: 'mia palestra, mie regole'. Conosco la legge, la Costituzione e i suoi principi e i suoi precetti, e ciò che mi è successo non ha scusanti", ha sottolinea la giovane.



Il Comune di Mirandola le ha espresso solidarietà e ha condannato l'episodio. L'amministrazione comunale ha già incontrato la 28enne, alla quale ha assicurato supporto per ogni azione che intendesse intraprendere per far valere i suoi diritti.