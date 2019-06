Modena, ingerisce topicida: bimbo di otto mesi finisce in ospedale

Un bambino di otto mesi, originario di Crevalcore (Bologna), è stato portato al Policlinico di Modena poiché ha ingerito del topicida mentre si trovava all'interno di un'abitazione a Pavullo (Modena) insieme ai genitori. Il piccolo non sarebbe in gravi condizioni ma resta ricoverato per permettere il costante monitoraggio nei prossimi giorni.