Modena, indagini su due baby gang rivali: 21 denunciati

Gruppi di giovanissimi e protagonisti di azioni violente, in rivalità tra loro.

La Squadra mobile di Modena, coordinata dalla Procura per i minorenni di Bologna, ha chiuso le indagini su due bande, una chiamata 'Daisan 216' e l'altra 'Sooz', composte da ragazzi tra i 14 e i 17 anni e in alcuni casi anche più piccoli. Le contestazioni riguardano 21 persone, sette italiani e 14 stranieri, per un totale di 34 denunce per diversi reati, in cinque diversi procedimenti penali aperti da febbraio ad oggi per reati che vanno dalla rissa, alla rapina, al furto, al danneggiamento.