Modena, feriscono un uomo sparando con fucile per sub: due arresti

Due uomini sono stati arrestati a Modena per aver colpito un 50enne sparando una fiocina da un fucile per sub. A chiamare la polizia è stato uno degli aggressori: i due avrebbero dichiarato di avere problemi psichici e di aver scelto un uomo a caso. Entrambi sono stati arrestati per lesioni volontarie e porto abusivo di arma. La vittima ha riportato una ferita lacero contusa alla schiena.