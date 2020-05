Modena, bimbo di un anno e mezzo cade dalla finestra: è grave

Un bambino di un anno e mezzo, dopo essersi arrampicato sulla finestra di casa al primo piano, è precipitato nel cortile condominiale. E' successo a Carpi, in provincia di Modena. Il piccolo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova in prognosi riservata. Al momento non sembra in pericolo di vita. Nell'appartamento erano presenti entrambi i genitori e due fratelli. Sul posto, i carabinieri e il 118.