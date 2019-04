Modena, 10 rapinatori stranieri assaltano coppia all'uscita di un locale: lei si difende e ne fa arrestare uno

Una coppia è stata assalita da una decina di rapinatori extracomunitari all'uscita di un locale a Carpi, in provincia di Modena. L'intento dei criminali era rubare l'iPhone e il portafogli e per questo dopo qualche parola in lingua straniera hanno assalito il ragazzo, facendolo cadere per terra e riempendolo di calci in faccia. A fermarli è stata la ragazza, campionessa di thai boxe, che è intervenuta per proteggere il partner e che ha continuato a difendersi e lottare nonostante le fosse stata spaccata in testa una bottiglia di vetro.