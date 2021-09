iberpress

Dalla fine di maggio nella zona di Santa Maria del Piano, nel comune di Lesignano Bagni (Parma), sono scomparsi ben 50 gatti domestici. A raccogliere le segnalazioni dei proprietari è stata una veterinaria della zona. "A scomparire sono tutti felini di proprietà, abituati a stare in casa e fare qualche incursione nel giardino prima di rientrare", ha raccontato la dottoressa Luana Giusti. Nessuno degli animali sparito aveva un prezioso pedigree e per questo si esclude il movente del furto per rivederli.