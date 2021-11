Michele Merlo, la Procura: "Doveva essere curato prima" | Indagati medici di Rosà e Cittadella

IPA

I medici che hanno tenuto in cura Michele Merlo fino alla morte per ischemia cerebrale non hanno responsabilità legate al decesso, ma sarebbero potuti intervenire con esiti diversi in epoca precedente. E' quanto afferma la Procura di Bologna in merito all'inchiesta sul cantante di 28 anni scomparso il 6 giugno all'Ospedale Maggiore del capoluogo emiliano, dopo essersi presentato al Pronto soccorso di Vergato il 2 giugno. Le condizioni dell'artista non avrebbero permesso interventi capaci di salvarlo.