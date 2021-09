Mascherine non a norma agli ospedali, maxi sequestro compiuto dalla Gdf

Ansa

Mascherine Ffp2 importate dalla Cina nel pieno della pandemia (nel 2020) evadendo Iva e dazi, commercializzate con sovrapprezzo anche alle strutture sanitarie, e peraltro neanche a norma visto non filtravano correttamente. E' il giro illecito scoperto in Emilia-Romagna dalla Guardia di Finanza di Ravenna che ha compiuto un sequestro cautelativo di beni per oltre 11 milioni. Due persone indagate, sono amministratori delle società coinvolte.