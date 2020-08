Maltempo: violenta grandinata nel Parmense, allagamenti in Friuli

Una violenta grandinata ha colpito intorno alle 19 il comune di Terenzio (Parma), con chicchi grandi quanto il palmo di una mano, caduti per alcuni minuti sulla località montana. Diversi i danni segnalati in zona, soprattutto ad alcune coperture letteralmente bucherellate. Alberi caduti e allagamenti si segnalano in Friuli Venezia Giulia per il passaggio di violenti temporali.