Maltempo, smottamento nel Bolognese: famiglie evacuate

Una decina di famiglie sono state evacuate a Pianoro Vecchio, nel Bolognese, per uno smottamento provocato probabilmente dalla pioggia. A cedere è stato un contrafforte in cemento che sostiene alcuni edifici con diversi appartamenti. Non risultano feriti, ma molte persone hanno raccontato di essersi spaventate per il boato causato dal crollo. Vigili del Fuoco Carabinieri e Polizia locale hanno provveduto allo sgombero immediato dello stabile.