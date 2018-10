Maltempo Rimini, vento lo scaraventa sugli scogli: muore surfista

Un 63enne è morto in mare a Cattolica (Rimini) durante un'uscita in kitesurf. L'uomo, di San Giovanni in Marignano, è morto nel pomeriggio di lunedì dopo essere stato scaraventato sulla scogliera a causa delle fortissime raffiche di vento. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sale così a nove il bilancio delle vittime causate dal maltempo in Italia.