Maltempo, prefettura Parma: la piena del Po è in lento abbassamento

L'onda di piena del Po è in fase di lento ma progressivo abbassamento. Lo ha affermato la prefettura di Parma, al termine del centro di coordinamento soccorsi. Nelle ultime ore erano state completate le operazioni di messa in sicurezza delle aree interessate, con l'evacuazione di persone e animali. Il sistema di Protezione civile resta però attivo per il monitoraggio dell'andamento del corso fluviale.