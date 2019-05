Maltempo e allerta fiumi, codice rosso in Emilia Romagna

Il maltempo imperversa ancora sull'Italia. In particolare è allerta rossa per rischio esondazioni e frane sulla pianura centrale dell'Emilia Romagna; arancione sul resto della regione. In giornata sono previste piogge in generale al Nord. Monitorato il fiume Secchia, a rischio piena: allerta nel Mantovano; a Modena i ponti resteranno chiusi.

Allagamenti e disagi nel Trevigiano - Nel Trevigiano c'è stata la situazione più difficile: piogge intensissime, concentrate in poche decine di minuti, hanno mandato in tilt la rete idrica soprattutto nella zona di Cornuda, con allagamenti a case, negozi e l'interruzione temporanea del traffico ferroviario. Situazione critica anche a Castelfranco, dove si sono registrati vasti allagamenti. Decine le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco.



Temporali e allagamenti anche in Piemonte - Il maltempo ha colpito anche il Piemonte, in particolare la provincia di Alessandria. A Castelletto Monferrato martedì pomeriggio è stata chiusa la Provinciale 75 e un'auto guidata da un giovane è finita fuori strada, per fortuna senza conseguenze per il conducente. Nella vicina San Salvatore, in località Squarzolo, l'acqua tracimata da un rio ha allagato il cortile di una cartiera e di una carrozzeria. Allagamenti poi a Tortona e in molte altre zone del Piemonte: strade allagate e alberi caduti nel Monregalese, pioggia anche nel centro di Torino.