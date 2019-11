Maltempo: allerta rossa in Emilia-Romagna, chiusi tratti autostrade Torino-Savona e Torino-Piacenza

Il maltempo continua a non dare tregua all'Italia ma si sposta verso i Centro-Sud. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco e accompagnate da forti venti, su Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Diramata l'allerta rossa sulla pianura e bassa collina occidentale in Emilia-Romagna. Valutata inoltre allerta arancione in Abruzzo e Calabria, su gran parte di Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Marche, su settori di Lombardia e Puglia. Allerta gialla inoltre in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Campania, Molise, Basilicata, su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Sicilia, Sardegna e sui restanti territori di Piemonte, Veneto, Marche e Puglia.