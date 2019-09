Intascava finanziamenti, ex presidente di un'associazione per donne abusate agli arresti domiciliari a Riccione

I carabinieri di Riccione hanno arrestato e posto ai domiciliari l'ex presidente di un'associazione che si occupa di donne abusate. La donna è accusata di truffa, estorsione e malversazione: secondo quanto emerso dalle indagini, infatti, intascava i soldi erogati dalle amministrazioni locali e dalla Regione come rimborsi o finanziamenti per progetti di aiuto sociale e psicologico per minori.