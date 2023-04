Incidente sul lavoro, schiacciato da tronco: muore 32enne a Piacenza

Un uomo è morto in un incidente sul lavoro sulle colline di Bettola, in provincia di Piacenza.

La vittima di 32 anni era da sola nel bosco: indossava tutte le protezioni del caso, ma è stata schiacciata da un grosso tronco che gli è caduto addosso mentre tagliava alcune piante nella zona. Per il 32enne non c'è stato niente da fare. A dare l'allarme i familiari che non lo hanno visto tornare a casa. I carabinieri di Rivergaro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.