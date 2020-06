Incidente sul lavoro nel Ravennate, morto un 38enne

Un lavoratore di 38 anni è morto in seguito a un infortunio riportato all'interno dello stabilimento Unigrà a Conselice, nel Ravennate. Un collega di 35 anni presente nei paraggi, assistendo all'accaduto, ha poi accusato un malore ed è stato portato in ospedale. Dopo le 16 la vittima sarebbe rimasta schiacciata da una pressa. L'area è stata sottoposta a sequestro per disposizione della Procura di Ravenna.