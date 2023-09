Incidente sul lavoro nel Modenese, operaio muore travolto da un palo

Incidente sul lavoro a Montecreto (Modena), dove è morto un operaio di 61 anni.

L'uomo, che era intervenuto per lavori sui cavi della linea telefonica, è stato travolto da un palo che improvvisamente è crollato al suolo ed è deceduto sul colpo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica. Sul posto anche un'ambulanza e l'elicottero del 118, ma per la vittima non c'erano più speranze.